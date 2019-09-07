Türkiye 79 - 74 Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynadı. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, Doğuş Balbay, Semih Erden, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ilk 5'i ile klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arıyor. Karadağ ise Needham, Dubljevic, Radoncic, Popovic, Vucevic ilk 5'i ile sahaya çıktı.

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını Karadağ ile yapıyor. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodu, Karadağ'ın 16 - 26 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğin başında Milliler, Melih Mahmutoğlu ile iyi bir seri yakalasa da çeyreği 37-32 geride kapattı. Milliler'in ikinci periyotta isabetli üçlüğü olmadı.

Maçın üçüncü çeyreğinde 4. faul sonrası kenara gelen Semih Erden'in yerine turnuvada ilk kez forma giyen Ege Arar oyuna dahil oldu. Milliler üçüncü periyodu, 58-49 geride kapattı. Son çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala 69-68 ile ilk kez öne geçti. 12 Dev Adam, son 1,5 dakikada muhteşem bir performans sergileyerek Karadağ'ı 79 - 74 yendi.