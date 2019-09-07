Türkiye 79 - 74 Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynadı. Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, Doğuş Balbay, Semih Erden, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ilk 5'i ile klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arıyor. Karadağ ise Needham, Dubljevic, Radoncic, Popovic, Vucevic ilk 5'i ile sahaya çıktı.
İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını Karadağ ile yapıyor. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodu, Karadağ'ın 16 - 26 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğin başında Milliler, Melih Mahmutoğlu ile iyi bir seri yakalasa da çeyreği 37-32 geride kapattı. Milliler'in ikinci periyotta isabetli üçlüğü olmadı.
Maçın üçüncü çeyreğinde 4. faul sonrası kenara gelen Semih Erden'in yerine turnuvada ilk kez forma giyen Ege Arar oyuna dahil oldu. Milliler üçüncü periyodu, 58-49 geride kapattı. Son çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala 69-68 ile ilk kez öne geçti. 12 Dev Adam, son 1,5 dakikada muhteşem bir performans sergileyerek Karadağ'ı 79 - 74 yendi.
TÜRKİYE - KARADAĞ
SALON: Dongguan Spor Salonu
SAAT: 14.30
YAYIN: NTV
1. PERİYOT: 16-26
İLK YARI: 32-37
3. PERİYOT: 49-58
İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, Dongguan Spor Salonu'nda Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.
Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
992. SINAV
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihindeki 992. maçında... Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 991 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.
UFUK SARICA İLE 22. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı üç maçın sadece birini kazanabilirken, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
DÜNYA KUPASI'NDA 36. SINAV
Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 36 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı. Bu arada Türkiye, Karadağ ile resmi karşılaşmalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
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