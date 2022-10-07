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  4. Türkiye ABD'ye 3-1 mağlup oldu! Filenin Sultanları ABD'ye takıldı

Türkiye ABD'ye 3-1 mağlup oldu! Filenin Sultanları ABD'ye takıldı

07.10.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Türkiye ABD'ye 3-1 mağlup oldu! Filenin Sultanları ABD'ye takıldı

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

FARK 1' KADAR İNMİŞTİ!

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Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı. Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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