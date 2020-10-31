Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 - Anadolu Basket: 67

Türkiye Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında ağırladığı Anadolu Basket’i ilk yarısını 36-35 geride tamamladığı maçta 76-67 yenmeyi başardı. Karşılaşma öncesinde İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala skor tabelasının arızalanmasından ötürü müsabaka 1 saat geç başladı. Yalova ekibinde Michael Anthony Morrison 18, Hüseyin Akın Kandemir ise 17 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-11 önde tamamlayan Anadolu Basket devre arasına da 36-35’lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Semt77 Yalovaspor skoru 54-52’ye getirdi. Final periyodunda etkili olan Yalova ekibi parkeden 76-67 galip ayrıldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Tekin Özübir xx, Celil Uygül xx, Alper Elçikoca xx

Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir xxx 17, Melih Kapucu xx 10, Sercan Topçu x 3, Michael Anthony Morrison xxx 18, Şahin Ekmen x 4-İsmail Kerem Gülmez x 7, Onur Sonsırma x 6, Talat Altunbey x, Ali Işık xx 11

Anadolu Basket: Sakut Taylan Süerkip x 2, Ali Berent Kavaklıoğlu x 5, Eljyah Cyres Clark xxx 16, Recep Solak xx 11, Anıl Sungur xxx 18- Hakan Serbest x, Terik Bridgeman x 4, Oğulcan Sevim xx 11

1. Periyot: 11-21 (Anadolu lehine)

Devre: 35-36 (Anadolu lehine)

3. Periyot: 54-52 (Yalova lehine)

5 Faulle çıkan: Sakut Taylan Süerkip (Anadolu Basket)

