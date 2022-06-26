Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı.
Ülkü Park Pisti'nde iki gün süren organizasyona 90 yarışçı katıldı.
Katılımcılar 11 kategoride mücadele etti.
Kategorilerde dereceye girenler şöyle:
125 SP Genç:
1. Onur Işık
2. Hüseyin Karakaya
3. Mehmet Tuğrul
125 SP:
1. Erdem Demiroğlu
2. Fatih Özgür
3. Mecit Taha Işık
1000 C
1. Özgür Çapacı
2. Erman Boyacıoğlu
3. Demir Demircinik
600 C:
1. Ömer Faruk Yıldız
2. Barış Alsancak
3. Bilal Diril
SS 300:
1. Mert Konuk
2. Salih Yiğit Teker
3. Ares Stefan Bengiç
600 A:
1. Furkan Eryılmaz
2. Muammer Nuri Karakaya
3. Kerem Uçar
1000 A:
1. Murat Deniz
2. Yiğit Fazlı Erçelik
3. Harun Akgün
Yamaha R25 Kadınlar Kupası A:
1. İlayda Yağmur Yılmaz
2. Fatma Baştepe
3. Sahra Su Onkaya
Yamaha R25 Kadınlar Kupası B:
1. Gülşah Ulusoy
2. Kardelen Apaydın
3. Nilsan Boyraz
600 B:
1. Mert Kaya
2. Can Akkuş
3. Yahya Kemal Aygün
1000 B:
1. Seyit Murat Pala
2. Altuğ İnan
3. Öner Önal
Planlanan GP kategorisi ise yarış öncesi yaşanan kaza nedeniyle yapılamadı.
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