Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı.

Ülkü Park Pisti'nde iki gün süren organizasyona 90 yarışçı katıldı.

Katılımcılar 11 kategoride mücadele etti.

Kategorilerde dereceye girenler şöyle:​​​​​​​

125 SP Genç:

1. Onur Işık

2. Hüseyin Karakaya

3. Mehmet Tuğrul

125 SP:

1. Erdem Demiroğlu

2. Fatih Özgür

3. Mecit Taha Işık

1000 C

1. Özgür Çapacı

2. Erman Boyacıoğlu

3. Demir Demircinik

600 C:

1. Ömer Faruk Yıldız

2. Barış Alsancak

3. Bilal Diril

SS 300:

1. Mert Konuk

2. Salih Yiğit Teker

3. Ares Stefan Bengiç

600 A:

1. Furkan Eryılmaz

2. Muammer Nuri Karakaya

3. Kerem Uçar

1000 A:

1. Murat Deniz

2. Yiğit Fazlı Erçelik

3. Harun Akgün

Yamaha R25 Kadınlar Kupası A:

1. İlayda Yağmur Yılmaz

2. Fatma Baştepe

3. Sahra Su Onkaya

Yamaha R25 Kadınlar Kupası B:

1. Gülşah Ulusoy

2. Kardelen Apaydın

3. Nilsan Boyraz

600 B:

1. Mert Kaya

2. Can Akkuş

3. Yahya Kemal Aygün

1000 B:

1. Seyit Murat Pala

2. Altuğ İnan

3. Öner Önal

Planlanan GP kategorisi ise yarış öncesi yaşanan kaza nedeniyle yapılamadı.



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