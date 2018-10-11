Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - Bosna Hersek maçı canlı izle)

Futbolseverlerin gözü, bu akşam oynanacak Türkiye - Bosna Hersek maçında. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmana gideceği Rusya maçından önce Rize'de Bosna Hersek'i konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip, daha sonra ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e verilen arada maç keyfi yaşamak isteyen sporseverler ise maçın yayınlanacağı kanalı ve başlama saatini araştırmaya başladılar. Türkiye - Bosna Hersek maçı muhtemel ilk onbirleri ve maçın canlı online yayın linki haberimizde. Peki Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Türkiye - Bosna Hersek maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI CANLI ONLİNE İZLE (20.30 TRT 1)
A Milli Takım'da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Türkiye: Serkan Kırıntılı, Zeki Çelik, Çağlar, Ertuğrul, Ömer Bayram, Okay, Oğuzhan, Hakan, Cengiz, Serdar, Cenk
Bosna Hersek: Sehic, Todorovic, Sunjic, Zukanovic, Civic, Besic, Visca, Pjanic, Duljevic, Saric, Dzeko
TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NIN 563. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile bugün Rize'de yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 562 karşılaşmanın 482'sini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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