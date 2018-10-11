Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye - Bosna Hersek maçı canlı izle)

Futbolseverlerin gözü, bu akşam oynanacak Türkiye - Bosna Hersek maçında. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmana gideceği Rusya maçından önce Rize'de Bosna Hersek'i konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip, daha sonra ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e verilen arada maç keyfi yaşamak isteyen sporseverler ise maçın yayınlanacağı kanalı ve başlama saatini araştırmaya başladılar. Türkiye - Bosna Hersek maçı muhtemel ilk onbirleri ve maçın canlı online yayın linki haberimizde. Peki Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Türkiye - Bosna Hersek maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.