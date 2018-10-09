Türkiye A Milli Takımı, bu hafta Bosna Hersek ve Rusya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de maçların olmadığı bu hafta gözler Türkiye - Bosna Hersek maçı ile Rusya - Türkiye maçına çevrildi. Rize'de yapılacak Türkiye - Bosna Hersek özel maçından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya gidecek ve UEFA Uluslar Ligi grubunda 3. maçını yapacak. Gruptaki ilk iki maçta Türkiye, Rusya'ya 2-1 yenilirken İsveç'i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Türkiye - Bosna Hersek ve Rusya - Türkiye maçı aday kadrosu ile maçlara dair detaylar haberimizde. Peki Türkiye - Bosna Hersek maçı ve Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Türkiye - Bosna Hersek maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.