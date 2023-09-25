YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Türkiye Cirit Şampiyonası’nda birinci Erzurum ikinci Bayburt oldu

Türkiye Cirit Şampiyonası’nda birinci Erzurum ikinci Bayburt oldu

25.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Finali 1’inci Lige Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi.

Türkiye Cirit Şampiyonası’nda birinci Erzurum ikinci Bayburt oldu

Geçen sene vefat eden cirit sporcusu Hasan Sarol anısına Bayburt’ta düzenlenen ’Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1’inci Yükselme B Grubu müsabakaları’ sonucunda Erzurum birinciliğe adını yazdırırken, müsabakanın ikincisi Bayburt, üçüncüsü Kars, dördüncüsü ise Manisa oldu.

Bayburt cirit sahasında düzenlenen müsabakaların ilki, Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşti. Oynanan maçta Erzurum cirit takımı, Bayburt cirit ekibini mağlup etti. Bayburt adına verilen kararlardan memnun kalmayan seyirciler maçı yöneten ekibe sloganlar atarak, maçın hakemini protesto ettiler. Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları ise pozisyonların yanlış değerlendirildiğini iddia ederek, hakeme seslerini yükselttiler. Sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle maçın hakemi, Bayburt Atlı Spor Kulübü hanesine eksi puan yazarak, iki oyuncuyu da 4 maça çıkmama cezasıyla cezalandırdı.
Seslerin durulmasının ardından daha sonra sahaya Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü ile Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü çıktı. İlk yarı güzel oyun sergileyerek rakibinin önüne geçen Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü, ikinci yarıya protestoyla başladı. Verilen kararları haksız bulan ve yönetmelik gereğince birinci olma şansını kaybeden Manisa cirit takımı, hakemi protesto etmek adına verilen süre içerisinde hamle yapmayarak, geriye yaslandı. 4 kez üst üste hamle yapmayan Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü ise, hükmen mağlup oldu. Seyirciler, yapılan hareket karşısında Manisa Selendi Atlı Spor Kulübünü alkışlarla, tezahüratlarla destekleyerek, maçın hakemini yuhaladılar.

Seslerin yükseldiği, atışmaların dur durak bilmediği cirit müsabakası sonunda takımlara kupaları ve madalyaları verilmek üzere ödül töreni düzenlendi. Müsabakanın birincisine kupa ve madalyaları Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu tarafından verilirken, ikinci olan takım, kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin elinden aldı. Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit As Başkan Bahri Önal üçüncü olan takımın kupa ve madalyalarını takdim ettikten sonra, dördüncü olan takıma kupa ve madalyaları Atlı Cirit İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ tarafından verildi.
Ödüllerin takdim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, müsabakaya katılan dört takımı tebrik ederek, bundan sonraki maçlarda kulüp oyuncularına başarılar diledi. Geleneksel atlı spor dallarının hem Türkiye’de hem de yurt dışında hak ettiği noktaya gelmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Bekiroğlu, "Birbirinden güzide 4 kulübümüz, birinci lige yükselmek için mücadele ettiler. İçlerinden Atatürk Üniversitesi cirit kulübümüz birinci lige yükselme başarısı gösterdi. Ben müsabakaya katılan bütün kulüplerimize göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Atlı cirit bizim ata sporumuz, ecdat yadigarı sporumuz. Atlı cirit, sadece Türkiye’de değil dünyada da sesimizi duyuracak bir branşımız, sporumuz. Bütün branşlarda yapmış olduğumuz faaliyetlerin yanında federasyon olarak atlı cirit ilk göz ağrımız. Bugün burada birbirinden zevkli müsabaka izledik. Biz, geleneksel atlı sporlarımızın yaygınlaşması ve gelişmesi için Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet yapıyoruz. Tabii burada cumhurbaşkanımızın özellikle geleneksel sporlara vermiş olduğu kıymetli desteklerden dolayı, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan’ın yoğun gayretiyle bugün Türkiye’de geleneksel atlı sporlarımız, geleneksel sporlarımız hak ettiği noktaya gelmek üzere. Omuzumuzdaki yükün ağırlığının farkındayız ve bu teveccühe layık olmak için gayret ediyoruz. Bugünkü müsabakada yoğun bir seyirci katılımımız vardı, geleneksel sporlara gönül vermiş çok sayıda insanımız vardı. Güneşin, sıcağın altında bizleri, takımlarını yalnız bırakmayan seyircilerimize çok teşekkür ediyorum.

İnşallah bundan sonra hem Türkiye’de hem yurt dışında geleneksel atlı spor dallarımız hak ettiği yere gelecek, biz buna inanıyoruz, bu gayret içerisindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildiDüğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi
Düzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira cezaDüzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira ceza
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılara müdahaleye giden itfaiye ekibi de kaza yaptı: 8 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılara müdahaleye giden itfaiye ekibi de kaza yaptı: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:16
İkindi
15:39
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Bayburt Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Hanecioğlu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.