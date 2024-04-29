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Türkiye'de şike iddiası gündeme bomba gibi düştü! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şut bile atılmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2024 07:44
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Kimsenin şut çekemediği Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

Türkiye'de şike iddiası gündeme bomba gibi düştü! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şut bile atılmadı

2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddia ediliyor. Kimsenin şut çekmediği maç sonucunda Ankaraspor playoff’a kalmayı, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantilerken Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup bir açıklama paylaştı.

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır

Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür.

Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor!

Konunun takipçisi olacağım!"

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