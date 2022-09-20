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  4. Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak

20.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağına Antalya'nın Kepez ilçesi ev sahipliği yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Kepez Drag Pisti'nde süper street, pro street, street2, street750, street600, standart1, standart2, pro300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Gaziantep Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Yarışlar, 24 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Ana yarışlar ise 25 Eylül Pazar günü yapılacak.

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