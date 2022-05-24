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Türkiye, endemik türlerin kullanımından pay alacak

24.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: - "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız" - "Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş olacağız." dedi.

Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine işaret ederek salgın döneminde artan lojistik maliyetlerinden dolayı ülkenin konumunun fırsata çevrildiğini belirtti.

Biyoçeşitliliğin ekonomik refaha dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kirişci, "Avrupa'da 15 bin tür varsa bunun 12 bini kendi ülkemizde. Bunun 3 bin 700 civarında olanı da kendi coğrafyamıza ait endemik türlerdir. Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Buna bizim son vermemiz gerekiyor. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an Bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş ve yasalaşmasıyla buradaki durumumuzu pozitife çevirmiş olacağız."

Kirişci ayrıca nesli tehlike altında olan ve Türkiye'de en son 1974'te görülen Anadolu Leoparı'nın yeniden görülmeye başlandığını ifade ederek Anadolu Leoparı'nın sayıca artırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

- 13 bin 404 tür tespit edilerek kayıt altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de gelişen sanayi ve endüstrinin ekolojik dengeleri bozduğunu belirterek biyoçeşitliliğin korunması için birçok konunun Birleşmiş Milletler tarafından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından dünyanın ender ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Üzmez, 81 ilde bitki ve hayvan çeşitliliği envanterini yaptıklarını anlattı. Üzmez, yapılan çalışmayla 13 bin 404 türün tespit edilerek kayıt altını alındığını söyledi.

Anadolu Leoparı'nın foto kapanla kaydedilen son görüntülerinin konuklarla paylaşıldığı etkinlikte Bakan Kirişci, konuşmaların ardından endemik türlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Bu sırada Bakanlık çalışanı Halil Samur kendi yazdığı bir şiiri Kirişci'ye takdim etti.

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