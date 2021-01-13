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Türkiye Finans sermaye yapısını güçlendiriyor

13.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Satılmaz: - "Türkiye ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerimizi hayata geçirmeye, reel sektöre, KOBİ’lerimize ve bireysel müşterilerimize can suyu olacak ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 250 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli murabaha finansmanı şeklinde sermaye benzeri kredi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katkı sermayesi niteliği taşıyan kredi ile sermaye yapısını daha da güçlendiren Türkiye Finans, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve finansman desteğini de artırabilecek.

Hakim ortağı National Commercial Bank’tan (NCB) 250 milyon dolar tutarında murabaha finansmanı şeklinde sermaye benzeri kredi alan Türkiye Finans, salgının dünya ve Türkiye'de sebep olduğu zor koşullara rağmen yabancı kaynaklı ve uzun vadeli finansman temin ederek ülkemize ve bankaya duyulan güveni ortaya koydu.

Katkı sermayesi niteliğinde olan ve 10 yıl vadeli olarak alınan kredi, beşinci yıldan sonra kullanılabilir erken ödeme opsiyonlu olarak temin edildi. Kredi, bankanın bireysel ve ticari müşterileri için geliştirdiği finansman imkanlarının çeşitlenmesini sağlayacak. Bu sayede ülke ekonomisine ve reel sektöre olan katkısını artıracak olan Türkiye Finans, güçlü sermaye yapısı ile yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Hazine Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Satılmaz, uluslararası hakim ortakları NCB’den aldıkları bu desteğin Türkiye Finans’ın farklı sektörlere sağladığı finansman imkanlarını artıracağını ve önümüzdeki dönemde ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı pekiştireceğini ifade etti.

Satılmaz, katkı sermayesi niteliğinde olan bu kredinin, bankanın sermaye yeterlilik rasyosuna önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Sermaye yapısını her geçen dönem güçlendiren ve büyümesini sürdüren bankamızın, tüm dünyanın içinde bulunduğu zor koşullara rağmen uluslararası piyasalardan bu krediyi temin edebilmesi, ülkemize ve bankamıza duyulan uzun vadeli güvenin somut bir göstergesidir. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisine 60 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayan bir banka olarak bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için sorumluluk almaya, milli ekonomiye ve üretime katkı sağlamaya, vatandaşlarımız için sahada olmaya devam edeceğiz.

Böylesi olağanüstü bir dönemde sermaye yapımızı güçlendirecek olan bu desteğin, bankamızın ileriye dönük finansman verme kabiliyetini pekiştirmek ve Türkiye ekonomisine sağladığımız desteği artırmak açısından büyük faydası olacaktır. Bu sayede, Türkiye ekonomisine ivme kazandıran sektörlere olan finansman desteklerimizi hayata geçirmeye, reel sektöre, KOBİ’lerimize ve bireysel müşterilerimize can suyu olacak ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

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