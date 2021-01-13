Türkiye Finans sermaye yapısını güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 250 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli murabaha finansmanı şeklinde sermaye benzeri kredi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katkı sermayesi niteliği taşıyan kredi ile sermaye yapısını daha da güçlendiren Türkiye Finans, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve finansman desteğini de artırabilecek.

Hakim ortağı National Commercial Bank’tan (NCB) 250 milyon dolar tutarında murabaha finansmanı şeklinde sermaye benzeri kredi alan Türkiye Finans, salgının dünya ve Türkiye'de sebep olduğu zor koşullara rağmen yabancı kaynaklı ve uzun vadeli finansman temin ederek ülkemize ve bankaya duyulan güveni ortaya koydu.

Katkı sermayesi niteliğinde olan ve 10 yıl vadeli olarak alınan kredi, beşinci yıldan sonra kullanılabilir erken ödeme opsiyonlu olarak temin edildi. Kredi, bankanın bireysel ve ticari müşterileri için geliştirdiği finansman imkanlarının çeşitlenmesini sağlayacak. Bu sayede ülke ekonomisine ve reel sektöre olan katkısını artıracak olan Türkiye Finans, güçlü sermaye yapısı ile yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirmeye devam edecek.