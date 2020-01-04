Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019'da gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde edildiğini bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 319 bin 772 ton iç fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu rakamın, kabuklu olarak yaklaşık 640 bin tona tekabül ettiğini belirten Sevinç, "Bu rakam, fındık ihracatımızda miktar bazında tüm zamanların en yüksek rakamıdır. 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz geliri elde edildi." bilgisini verdi.

Sevinç, 2018'e göre miktarda yüzde 14,5, döviz gelirinde ise yüzde 24 artış yaşandığına dikkati çekti.

Bu rakama ulaşılmasının tesadüf olmadığını belirten Sevinç, azimli şekilde fındığın dünya piyasalarına arz edilmesi yönündeki gayretleri dolayısıyla Türk fındık ihracatçısına şükranlarını sundu.