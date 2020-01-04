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  4. Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti

Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti

GİRESUN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde edildi" - "Fındık ihracatımızda miktar bazında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı"

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019'da gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde edildiğini bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 319 bin 772 ton iç fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu rakamın, kabuklu olarak yaklaşık 640 bin tona tekabül ettiğini belirten Sevinç, "Bu rakam, fındık ihracatımızda miktar bazında tüm zamanların en yüksek rakamıdır. 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz geliri elde edildi." bilgisini verdi.

Sevinç, 2018'e göre miktarda yüzde 14,5, döviz gelirinde ise yüzde 24 artış yaşandığına dikkati çekti.

Bu rakama ulaşılmasının tesadüf olmadığını belirten Sevinç, azimli şekilde fındığın dünya piyasalarına arz edilmesi yönündeki gayretleri dolayısıyla Türk fındık ihracatçısına şükranlarını sundu.

Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan fındık ihracatındaki artışın altı çizilmesi gereken çok önemli bir husus olduğunu da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2019 yılında 11 bin 180 ton iç fındık karşılığı 87,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlar, hem miktar hem de döviz geliri olarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına tekabül ediyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 6. sıraya yükselen Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızın her yıl önemli miktarda artmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Almanya ve İtalya'nın ardından 3. sıraya yükselmesini bekliyoruz. Bundan sonra fındıkta arz fazlası sorunu yaşanmayacaktır. Üretilen fındığın piyasaya indirilmesinde bir sıkıntı yaşanmazsa 2020 yılında da bu artış trendi devam edecektir."

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Fındık ihracatı Giresun KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç

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