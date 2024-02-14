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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi için açıklama! Tarih verildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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TFF, yayın ihale komisyonunun yeni yayın ihalesi için toplandığını ve yayın ihalesi konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklarken, çalışmaların 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için yapılan ihaleyle ilgili teklifleri değerlendirmek için toplandı.

TFF'den yapılan açıklamada yayın ihale komisyonunun Riva'da toplandığı ve yayın ihalesi konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI!

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TFF'nin açıklaması şöyle, "2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplerimize daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenen ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor." denildi.

KRİTİK TARİH: 29 ŞUBAT

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Öte yandan Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu vurgulandı.

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