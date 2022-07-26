Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana geçen 15 yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi konuk etti.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Müze Müdürü Ayşe Özel, müzeyi eşi ve çocukları ile ziyaret eden 2 milyonuncu kişi Ümit Konukçu'ya günün anısına İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bir seçki ve çocuklarına kumbara armağan etti.

Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusunda uzmanlaşmış bir müze olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki sabit sergide toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, promosyon malzemeleri, reklam filmleri gibi materyaller yer alıyor.

Ana kasa ve kiralık kasa dairelerinin de ziyaret edilebildiği müze, Türkiye İş Bankası'na ait zengin koleksiyonunun yanı sıra farklı temalardaki pek çok süreli sergiye de imza attı.

Müzede, ayrıca öğrencilere ücretsiz atölyeler ve rehberli sergi gezileri de düzenliyor.

Müzenin 29 Ekim 2021'de ziyarete açılan ve Milli Mücadele destanını yeniden canlandıran "Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" adlı sergisi de sergilemeye devam ediyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, Türkiye'nin kuruluş ve kalkınma öyküsünü yansıtan İş Bankası'nın tarihini gelecek kuşaklara aktarabilmek üzere 14 Kasım 2007’de ziyarete açılmıştı.



