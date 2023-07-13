Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? 3-0 maç bizim!

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı olarak ekrana geldi File'nin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde rakibi ile kozlarını paylaştı. Bu kritik maç için müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Türkiye İtalya voleybol maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı yayın bilgisi...
Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (13 Temmuz 2023 Perşembe) saat 22.00'de başladı.
Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.
FIVB Milletler Ligi etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.