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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? 3-0 maç bizim!

13.07.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya voleybol maçı için nefesler tutuldu. FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finali kapsamında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Çeyrek finalde ayrıca Polonya ile Almanya, ABD ile Japonya, Brezilya ile Çin de karşılaşacak. Türkiye İtalya voleybol maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı olarak ekrana geldi File'nin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde rakibi ile kozlarını paylaştı. Bu kritik maç için müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Türkiye İtalya voleybol maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı yayın bilgisi...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı bugün (13 Temmuz 2023 Perşembe) saat 22.00'de başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

FİNENİN SULTANLARI'NIN YARI FİNALDE RAKİBİ KİM?

FIVB Milletler Ligi etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.

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Filenin Sultanları yarı finalde! Rakip ABD...Filenin Sultanları yarı finalde! Rakip ABD...
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