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Türkiye İzmir için tek yürek

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 20 bin kişiye yetecek sıcak yemek ikram etti - 1999'daki Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te belediye görevlileri, gıda, battaniye ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardım malzemesi, 3 öğün sıcak yemek sağlayacak ekip ve sosyal hizmet uzmanları gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de depremden etkilenenler için günde 20 bin kişiye yetecek sıcak yemek verildiği bildirildi.

17 kişilik ekibin depremzedelere 3 öğün sıcak yemek sağlayacağı belirtilen açıklamada, ekiplerin ihtiyaç duyulana kadar deprem bölgesinde hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için İzmir’e 27 ton kuru gıda gönderdi.

İzmit Belediyesi de 10 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin yanı sıra depremzedelere psiko-sosyal destek amacıyla sosyal hizmet uzmanlarını bölgeye yolladı.

Bölgeye giden ekiple temel ihtiyaç malzemesi battaniye, ısıtıcı, maske, kolonya ve dezenfektan gibi malzemeler de gönderildi.

- Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'ten İzmir'e destek

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin merkez üssü olan ve büyük yıkıma uğrayan Gölcük'te belediye tarafından depremzedeler için yardım malzemesi hazırlandı.

Gölcük Belediyesi görevlileri, gıda, battaniye ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.

Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Depremi sonrası İzmir'in ilk andan itibaren Gölcük'e büyük destek verdiğini ve yanlarında yer aldığını belirterek, bu defa da kendilerinin İzmir'in yanında olduğunu bildirdi.

İzmir'deki depremin hemen akabinde yardım malzemeleriyle Gölcük Arama Kurtarma Derneğinin (GESOTİM) 10 kişiyle bölgeye gittiğini belirten Sezer, "GESOTİM'den sonra bugün de gıda, battaniye ve sağlık malzemesi taşıyan tırımız İzmir'e hareket etti. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezer, İzmir'e gönderilen acil yardım malzemelerinin temininde kendilerine destek veren ilçe halkına da teşekkür etti.

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