Türkiye İzmir için tek yürek

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin merkez üssü olan ve büyük yıkıma uğrayan Gölcük'te belediye tarafından depremzedeler için yardım malzemesi hazırlandı.

Bölgeye giden ekiple temel ihtiyaç malzemesi battaniye, ısıtıcı, maske, kolonya ve dezenfektan gibi malzemeler de gönderildi.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için İzmir’e 27 ton kuru gıda gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de depremden etkilenenler için günde 20 bin kişiye yetecek sıcak yemek verildiği bildirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardım malzemesi, 3 öğün sıcak yemek sağlayacak ekip ve sosyal hizmet uzmanları gönderildi.

Gölcük Belediyesi görevlileri, gıda, battaniye ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.

Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Depremi sonrası İzmir'in ilk andan itibaren Gölcük'e büyük destek verdiğini ve yanlarında yer aldığını belirterek, bu defa da kendilerinin İzmir'in yanında olduğunu bildirdi.

İzmir'deki depremin hemen akabinde yardım malzemeleriyle Gölcük Arama Kurtarma Derneğinin (GESOTİM) 10 kişiyle bölgeye gittiğini belirten Sezer, "GESOTİM'den sonra bugün de gıda, battaniye ve sağlık malzemesi taşıyan tırımız İzmir'e hareket etti. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezer, İzmir'e gönderilen acil yardım malzemelerinin temininde kendilerine destek veren ilçe halkına da teşekkür etti.

