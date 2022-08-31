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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

31.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak. Ligde normal sezon müsabakaları 9 Nisan 2023'te son bulacak.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

İzmit Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor

Karşıyaka Çarşı Koleji-Emlak Konut Gelişim

Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ Gelişim

Tarsus Belediyesi-Elazığ Basketbol

Boğaziçi Basketbol-Urla Belediyesi

Elazığ İl Özel İdare-Antalya Güneşi

DİBA-HDI Sigorta Yalova VIP

Fenerbahçe Gelişim-Çeşme Basketbol

- Kadınlar Federasyon Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımları, 13-19 Eylül'de Kadınlar Federasyon Kupası'nda mücadele edecek.

Takımlar, kupada 4'erli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Kadınlar Federasyon Kupası'nda ise gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Turgutlu Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Çeşme Basketbol, Urla Belediyesi

B Grubu: Fenerbahçe Gelişim, BOTAŞ Gelişim, Boğaziçi Basketbol, Emlak Konut Gelişim

C Grubu: Elazığ Basketbol, DİBA, Karşıyaka Çarşı Koleji, Elazığ İl Özel İdare

D Grubu: Antalya Güneşi, HDI Sigorta Yalova VIP, İzmit Belediyespor, Tarsus Belediyesi

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