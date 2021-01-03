Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 80-75 mağlup etti.
Kayseri Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 38-34 tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek salondan 5 sayı farkla galip ayrıldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisagde xx (5), Melis Gülcan xxx (14), Ayşegül Günay Aladağ xx (10), Gülse Uğur x, Mikiah Harrigan x (4), Kalani Brown xxx (18), Esra Ural Topuz x, Tyasha Harris xxxx (29)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jordin Elizabeth Canada xxx (28), İdil Türk xx (10), Kübra İmren Siyahdemir xx (9), İdal Yavuz x, Gizem Başaran xx (8), Alexis Prince xxx (13), Hind Abdelkader xx (7)
Periyotlar: 1.Periyot: 12-16 (Hatay Büyükşehir lehine) Devre: 38-34 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 69-54 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)