Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Icrypex'in yaptığı yarışma, 6-7 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde organize edilecek.
Microda 3, minide 13, juniorda 13, seniorda 23 ve master kategorisinde 7 olmak üzere yarışa toplam 59 sporcu katılacak. 6 Ağustos Cumartesi günü ilk yarışta mücadele edecek katılımcılar, 7 Ağustos Pazar günü ise ikinci ve üçüncü etaplarda başarı kovalayacak.
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