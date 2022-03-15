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Türkiye Kayak Federasyonu Genel Kurulu 17 Nisan'da yapılacak

15.03.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kayak Federasyonu Genel Kurulu 17 Nisan'da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, genel kurul 18 Nisan Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 17 Mart Perşembe günü ise Etap Altınel Otel'de delege sayısını belirlemek üzere noter huzurunda kura çekilecek.

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