Türkiye Kayak Federasyonu Genel Kurulu 17 Nisan'da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Pazar günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, genel kurul 18 Nisan Pazartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 17 Mart Perşembe günü ise Etap Altınel Otel'de delege sayısını belirlemek üzere noter huzurunda kura çekilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz