SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Türkiye Letonya'ya 74-83 mağlup oldu! 12 Dev Adam, lidere diş geçiremedi

Türkiye Letonya'ya 74-83 mağlup oldu! 12 Dev Adam, lidere diş geçiremedi

24.02.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74’lük skorla mağlup oldu.

Türkiye Letonya'ya 74-83 mağlup oldu! 12 Dev Adam, lidere diş geçiremedi

2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, son 2 maç öncesinde Dünya Kupası şansını yitirmişti. Milliler, son maçlar öncesinde Bursa'da lider Letonya'yı konuk etti. Letonya, karşılaşmadan 83-74'lük skorla galip ayrılmayı başardı. İkinci tur gruplarında Letonya, Riga'da oynadığı mücadelede de Milli Takımımızı 111-85 mağlup etmişti.

A Milli Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de Anadolu Efes'in LDLC ASVEL ile karşılaşıyor olmasından dolayı takımın başında yer almazken yardımcısı Hakan Demir, Letonya mücadelesinde takımın başında görev yaptı.

İkinci tur gruplarındaki 5. maçında 4. yenilgisini alan 12 Dev Adam, ilk turdan taşıdığı galibiyetlerle 9 maç sonunda 3 galibiyette kaldı. Grup lideri Letonya ise 9 maç sonunda 8 galibiyete ulaştı.

Milli Takımımız, gruptaki son karşılaşmasında 27 Şubat Pazartesi günü Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇIN GELİRLERİ DEPREM BÖLGESİNE

FpwPcVLWAAM3mUb

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmaları kapsamında A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile oynadığı maçın gelirlerini depremzedelere aktaracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBF açıkladı! Ligden Çekilme talepleri resmen kabul edildiTBF açıkladı! Ligden Çekilme talepleri resmen kabul edildi
Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp Bu kez 14 şampiyonluğu bulunan takımı gözüne kestirdi! İşte Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni kulüp
Hatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybettiHatayspor açıkladı! Depremde enkaz altında kalan Taner Savut hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Basketbol son dakika 12 dev adam milli takım dev adam maçın

En Çok Okunan Haberler

Tansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdır

Tansiyon giderek yükseliyor! Yeni açıklama geldi: Savaş ilanıdır

Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

Herkes şaşkın! Deprem evi havaya kaldırıp 2 metre ileriye taşıdı...

Kiralık olarak gitmişti, dönmek istemiyor! Herkesi şaşırtan açıklama

Kiralık olarak gitmişti, dönmek istemiyor! Herkesi şaşırtan açıklama

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Bambaşka biri oldu! Van Hooijdonk'un imajı...

Bambaşka biri oldu! Van Hooijdonk'un imajı...

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.