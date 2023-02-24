Türkiye Letonya'ya 74-83 mağlup oldu! 12 Dev Adam, lidere diş geçiremedi

2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, son 2 maç öncesinde Dünya Kupası şansını yitirmişti. Milliler, son maçlar öncesinde Bursa'da lider Letonya'yı konuk etti. Letonya, karşılaşmadan 83-74'lük skorla galip ayrılmayı başardı. İkinci tur gruplarında Letonya, Riga'da oynadığı mücadelede de Milli Takımımızı 111-85 mağlup etmişti.

A Milli Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de Anadolu Efes'in LDLC ASVEL ile karşılaşıyor olmasından dolayı takımın başında yer almazken yardımcısı Hakan Demir, Letonya mücadelesinde takımın başında görev yaptı.

İkinci tur gruplarındaki 5. maçında 4. yenilgisini alan 12 Dev Adam, ilk turdan taşıdığı galibiyetlerle 9 maç sonunda 3 galibiyette kaldı. Grup lideri Letonya ise 9 maç sonunda 8 galibiyete ulaştı.

Milli Takımımız, gruptaki son karşılaşmasında 27 Şubat Pazartesi günü Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇIN GELİRLERİ DEPREM BÖLGESİNE

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmaları kapsamında A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile oynadığı maçın gelirlerini depremzedelere aktaracak.

