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Türkiye Motosiklet Federasyonundan Fethiye'de "kış" kampı

AA AA
02.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Muğla'nın Fethiye ilçesinde kış kampı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Motokros Milli Takımlar Kaptanı Şakir Şenkalaycı gözetiminde organize edilen 2024 sezonu ön hazırlık kış kampındaki eğitimlere 50, 65, 85, MX, MX1 ve MX2 sınıflarında yer alan sporcular katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar, kampın oldukça verimli geçtiğini belirterek "Sporcularımıza her zaman kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Fethiye'de bu senenin ilk eğitim kampını düzenledik. Sporcularımızın yarış kariyerlerine büyük etki edecek bu tarz kampları düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Viraj ve rampa atlama eğitimlerinin yanı sıra sporculara ileri sürüş tekniklerinin de anlatıldığı kamp, yarın sona erecek.

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motosiklet Türkiye Motosiklet Federasyonu

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