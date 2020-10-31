YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak

ANKARA HABERLERİ  | 31.10.2020 19:25 | Son Güncelleme

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Kasım Cumartesi günü şampiyonanın teknik toplantısı yapılacak.

Yarışlar ise kadınlar ve erkeklerde 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Şampiyona gençler kategorisinde saat 10.00, büyüklerde ise saat 13.00'te start alacak.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm katılımcıların yarıştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin sonucuyla şampiyonaya gelmesi gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Tokatlı esnaflardan Fransız mallarına boykot
Tokatlı esnaflardan Fransız mallarına boykot
Kayserispor için güç birliği
Kayserispor için güç birliği
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Maske takmayanlara ceza yağdı
Maske takmayanlara ceza yağdı

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:37
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Bartum Eczanesi
Cankaya
Cankat Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Öveçler Yaşam Eczanesi
Cankaya
Saray Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Muratbey Gümrük Sahası'nda kaçak parfüm ele geçirildi
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.