YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye siber zeka bilgi yarışması

Türkiye siber zeka bilgi yarışması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi tarafından “Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganıyla düzenlenen “Siber Zeka Bilgi Yarışması”nda SANKO Okulları öğrencisi Kerem Gözaçan, yarışmayı kazanarak ilk 50 içinde yer aldı.Türkiye genelindeki yetenekli gençlere ulaşmak, onları milli siber güvenlik bilincine ve temel düzeyde bilimsel siber güvenlik bilgi altyapısına sahip donanımlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya lise kategorisinde bir milyonu aşkın öğrenci katıldı.Yarışmada, siber güvenlik sorularına en fazla doğru cevabı en kısa sürede vererek ilk 50 içerisinde yer alan öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bir milyonu aşkın öğrenci arasından ilk 50’de yer alarak yarışmayı kazanan 10’uncu sınıf öğrencimiz Kerem Gözaçan’ı ve danışman öğretmeni Yeşim Özzorlar’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye siber zeka bilgi yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi tarafından “Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganıyla düzenlenen “Siber Zeka Bilgi Yarışması”nda SANKO Okulları öğrencisi Kerem Gözaçan, yarışmayı kazanarak ilk 50 içinde yer aldı.
Türkiye genelindeki yetenekli gençlere ulaşmak, onları milli siber güvenlik bilincine ve temel düzeyde bilimsel siber güvenlik bilgi altyapısına sahip donanımlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya lise kategorisinde bir milyonu aşkın öğrenci katıldı.
Yarışmada, siber güvenlik sorularına en fazla doğru cevabı en kısa sürede vererek ilk 50 içerisinde yer alan öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bir milyonu aşkın öğrenci arasından ilk 50’de yer alarak yarışmayı kazanan 10’uncu sınıf öğrencimiz Kerem Gözaçan’ı ve danışman öğretmeni Yeşim Özzorlar’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:01
Öğle
12:20
İkindi
15:05
Akşam
17:29
Yatsı
18:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Arden Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Ecem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.