Türkiye siber zeka bilgi yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi tarafından “Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganıyla düzenlenen “Siber Zeka Bilgi Yarışması”nda SANKO Okulları öğrencisi Kerem Gözaçan, yarışmayı kazanarak ilk 50 içinde yer aldı.

Türkiye genelindeki yetenekli gençlere ulaşmak, onları milli siber güvenlik bilincine ve temel düzeyde bilimsel siber güvenlik bilgi altyapısına sahip donanımlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya lise kategorisinde bir milyonu aşkın öğrenci katıldı.

Yarışmada, siber güvenlik sorularına en fazla doğru cevabı en kısa sürede vererek ilk 50 içerisinde yer alan öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bir milyonu aşkın öğrenci arasından ilk 50’de yer alarak yarışmayı kazanan 10’uncu sınıf öğrencimiz Kerem Gözaçan’ı ve danışman öğretmeni Yeşim Özzorlar’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

