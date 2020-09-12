Türkiye Sigorta Birliği'nden BES'le ilgili "herkesin kazandığı sistem" değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) herkesin kazandığı bir sistem olduğunu ve BES'teki büyümenin devamlılığının, vatandaşların daha müreffeh bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından önem arz ettiğini belirtti.

TSB'den yapılan yazılı açıklamada, gelişmiş bir sigorta sektörü ve BES'in, güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğu belirtilerek, "Türkiye'mizin dünyada gelişmiş ekonomiler ligine çıkması için bankacılık sisteminin yanı sıra, başta sigortacılık olmak üzere bankacılık dışı finans kesimini hızla büyütmesi gerekiyor. Bu amaçla sigorta ve özel emeklilik sektörümüz ile ilgili üst politika belgelerinde belirlenen aksiyonların son dönemde hızla hayata geçirilmesinden, tüm üye şirketlerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Hükümetin sigorta sektörüne atfettiği önem ve sektörü sahiplenmesi bu yönde tüm şirketlerimizi cesaretlendirirken, sorumluluklarımızı daha da artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tüm dünyada gözlemlendiği üzere sigorta sektörünün, riskin devir alınmasından sermaye piyasalarına kaynak oluşturulmasına kadar pek çok kritik fonksiyon üstlendiğinin aktarıldığı açıklamada; yeni yatırımlar yapılması, üretim bandının genişlemesi, ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için tasarruf artışının olmazsa olmaz olduğu ve sigorta sektörünün tasarrufların artışında önemli bir misyon taşıdığı ifade edildi.