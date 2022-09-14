Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-17 Eylül tarihlerinde Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular, 7 kategoride mücadele edecek, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.

Kayseri yarışları, open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, gençler flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.



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