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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek

14.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-17 Eylül tarihlerinde Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular, 7 kategoride mücadele edecek, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.

Kayseri yarışları, open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, gençler flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Türkiye Motosiklet Federasyonu

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