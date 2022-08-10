Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4. ayağı Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenecek.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak.

Şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıfında yarışlar yapılacak.



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