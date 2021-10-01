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Türkiye Süpermoto Şampiyonası yarın Uşak'ta başlayacak

01.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süpermoto Şampiyonası yarın Uşak'ta başlayacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları yarın Uşak'ta başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde organize edilecek şampiyonanın 3. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Şampiyonada yarın yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 3 Ekim Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde iki etap halinde start alacak.

Ayrıca aynı alanda düzenlenecek Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası'nda da sezonun 3. yarışları yapılacak.

Ohvale MiniGP Kupası'nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde yeteneklerini sergileyecek.

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