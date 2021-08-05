Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Uşak'ta düzenlenecek

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 7-8 Ağustos tarihlerinde Uşak'ta yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, yarış takviminde yer alan şampiyona bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Şampiyona, 7 Ağustos Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alacak. İkinci ayak yarışları ise 8 Ağustos Pazar günü iki etap halinde yapılacak.

İkinci ayak yarışları Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc ve 50cc kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Bu arada, Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası da aynı tarihte, aynı pistte yapılacak.

