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Türkiye Taşkömürü KUrumu, Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumu oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan “Sıfır Atık Projesi” ne destek veren Türkiye Taşkömürü Kurumu, atık yönetim sistemini kurarak “Sıfır Atık Belgesi” ni bağlı tüm birimleri için almaya hak kazanan Zonguldak’taki ilk kamu kuruluşu oldu.TTK tarafından “Sıfır Atık Projesi” kapsamında; 900 adet sıfır atık iç mekan biriktirme kutusu ve 64 adet mobil konteyner alınarak hizmet binalarına dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Taşkömürü KUrumu, Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumu oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan “Sıfır Atık Projesi” ne destek veren Türkiye Taşkömürü Kurumu, atık yönetim sistemini kurarak “Sıfır Atık Belgesi” ni bağlı tüm birimleri için almaya hak kazanan Zonguldak’taki ilk kamu kuruluşu oldu.
TTK tarafından “Sıfır Atık Projesi” kapsamında; 900 adet sıfır atık iç mekan biriktirme kutusu ve 64 adet mobil konteyner alınarak hizmet binalarına dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, atıkların lisanslı tesislere gönderilinceye kadar biriktirileceği 8 adet atık geçici depolama alanı oluşturuldu.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda 2019 yılından bu tarihe kadar 16 ton kağıt atık, 1 ton plastik atık, 300 kilogram cam atık, 1 ton bitkisel atık yağ, 25 ton endüstriyel atık yağ ve 3 ton atık motor yağı toplanarak 270 ağacın kesilmesi önlendi ve 444 metreküp su ile 72 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlandı.

Türkiye Taşkömürü KUrumu, Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumu oldu

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