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'Türkiye'ye adım attığı anda yakalanacak' Batuhan Karadeniz için çok konuşulan iddia! Başı çok ağrıyacak...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 16:21
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Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerini spor yorumcusu olarak sürdüren Batuhan Karadeniz için ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Karadeniz'in tüm hesaplarına inceleme başlatılırken, Türkiye'ye girer girmez gözaltına alınacak.

'Türkiye'ye adım attığı anda yakalanacak' Batuhan Karadeniz için çok konuşulan iddia! Başı çok ağrıyacak...

Daha önce Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor gibi takımlarda forma giyen 2022 yılında Vanspor'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak yorumculuk yapan Batuhan Karadeniz için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"BATUHAN KARADENİZ'İN HESAPLARINA İNCELEME"

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İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını iddia ettiği Batuhan Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ GÖZALTINA ALINACAK"

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Haskoğlu paylaştığı haberde, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim." dedi.

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