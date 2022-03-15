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Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti

15.03.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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