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Türkiye'de 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti

30.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,49 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış, salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart"

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 81 bin 530 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,49 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Tedbir halen şart"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış, salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı." ifadesini kullandı.

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