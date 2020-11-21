Türkiye'de üretilen reçel, jöle ve marmelat 135 ülkede ağızları tatlandırdı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'deki reçel, jöle ve marmelat üreticileri ocak-ekim döneminde 135 ülkeye ihracat yaptı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, söz konusu ürün grubunda 135 ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 10 ayda 36 milyon 818 bin dolarlık döviz geliri sağlandı.

Bu alandaki gıda üreticileri ocak-ekim döneminde en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye 10 ayda yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 6 milyon 697 bin dolar oldu.

İkinci sıradaki Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen dış satım ise yüzde 1,6'lık gerilemeyle 5 milyon 100 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcilerinin önemli pazarlardan ABD'ye yaptığı ihracat da yüzde 24,53'lük artışla 2 milyon 804 bin dolara yükseldi.

Reçel, jöle ve marmelat üreticileri Almanya'ya 2 milyon 412 bin, Hollanda'ya 2 milyon 98 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1 milyon 771 bin ve Belçika'ya 1 milyon 274 bin dolarlık ihracata imza attı.

-Meksika'ya ihracat 34 kat arttı