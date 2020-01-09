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  4. Türkiye’deki Melek Yatırımcılar Kayseri’de Buluşuyor

Türkiye’deki Melek Yatırımcılar Kayseri’de Buluşuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan “Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilecek.Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.Girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli birlikteliklere zemin oluşturacak Summit Erciyes etkinlik programına www.summiterciyes.com adresinden ulaşılabilir.

Türkiye’deki Melek Yatırımcılar Kayseri’de Buluşuyor

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan “Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilecek.
Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.
Girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli birlikteliklere zemin oluşturacak Summit Erciyes etkinlik programına www.summiterciyes.com adresinden ulaşılabilir.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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