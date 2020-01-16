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  4. Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergileniyor

ÇORUM HABERLERİ  | 16.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bir çiftçinin nisan ayında tarlada tesadüfen bulduğu ve kasada sakladığı gök yaşı, 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Mutlu Yılmaz'ın çok ağır olmasından şüphelenerek MTA'ya haber vermesiyle araştırmaya alınan gök taşı, şimdilerde muhafaza edildiği özel vitrinde ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi müze binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla yer alan gök taşının yoğun talep görmesi durumunda sergide daha uzun kalabileceği açıklandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, gök taşını yoğun ilgi görmesi nedeniyle müzede teşhir etmeye karar verdiklerini söyledi. Gök taşının Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı olduğunun tespit edildiğini bildiren Şengül, "Gök taşı, uluslararası literatüre 'Gerdekkaya Gök Taşı' olarak kaydedildi. Yapılan analizlerde gök taşında krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, antimon, tugnsten, renyum, iridyum, platinyum ve ağırlıklı olarak demir bulunmaktadır." dedi.

Gerdekkaya Gök Taşı müzedeki yerini aldı

Gök taşında bulunan demir elementinin Çorum için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Şengül, "Gök taşında en yüksek oranda demir elementin olması, bizi sevindirdi. Çorum'da yaptığımız arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz Hitit tabletlerinde demir sıkça kullanılmaktadır. Hitit yazılı metinlerde geçen 'An.bar.ge' ifadesi siyah demir anlamına gelmekte olup, meteor kaynaklı demir için kullanılmıştır. Demir, Hititlerin yoğun olarak kullandığı bir maden." diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE SATMAK İSTEMİYORUM'

'ÜLKEMİZDE SATMAK İSTEMİYORUM'
Mutlu Yılmaz ise gök taşının korunması için en uygun yerin Çorum Müzesi olduğunu söyledi. Gök taşını sergilemeyi bu nedenle kabul ettiğini belirten Yılmaz, "Taşın sergilenmesi için talep gelince müze görevlilerimize vermeye karar verdik. Bizim için en güvenli yer müze. Gök taşını ülkemizde satmak istiyorum. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim." ifadesini kullandı.

TAŞI TARLADA ÇALIŞIRKEN TESADÜFEN BULMUŞTU

TAŞI TARLADA ÇALIŞIRKEN TESADÜFEN BULMUŞTU
Taşı tarlada çalışırken tesadüfen bulan Yılmaz, biçerdövere zarar vermesinden korktukları için tarladan çıkarmaya çalışırken çok ağır olduğunu fark edince MTA'ya haber verdiğini, yapılan araştırmalar sonrasındaysa buldukları parçanın gök taşı olduğunu öğrendiklerini söyledi. İşte o günün detayları:
"Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinden siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler, bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika'ya gönderdik, orada yapılan analizde gök taşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi." (AA-İHA)
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Çorum Çorum Müzesi gök taşı

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