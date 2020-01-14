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  4. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri - 27,3 derece ile Çaldıran ilçesi oldu

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri - 27,3 derece ile Çaldıran ilçesi oldu

VAN HABERLERİ  | 14.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-27,3 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 20 derece ile Antalya’nın Alanya ilçesi oldu.Bölgedeki kar yağışı ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dün gece Türkiye’nin en düşük yerleşim birimi Van’ın Çaldıran ilçesi oldu.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri - 27,3 derece ile Çaldıran ilçesi oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-27,3 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 20 derece ile Antalya’nın Alanya ilçesi oldu.
Bölgedeki kar yağışı ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dün gece Türkiye’nin en düşük yerleşim birimi Van’ın Çaldıran ilçesi oldu. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Çaldıran ilçesindeki hava sıcaklığı -27,3 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye il ve ilçe merkezlerinde; bugün ölçülen en düşük sıcaklık -27,3 derece ile Van’ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık 20 derece ile Antalya’nın Alanya ilçesi oldu.

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