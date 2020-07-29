Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı süresince Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu ve il genelinde 870 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Ahmet Ümit, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, arife günü ve Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getiren Ümit, böyle bir güne ulaşırken toplumda ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Özellikle ulaştırma açısından insanların kendi memleketleri, ebeveynleri ve yakınlarını ziyaret için yola çıktığını ifade eden Ümit, "Bu da yoğunluğa yol açıyor, ekstra tedbirler gerektiriyor. Bu anlamda biz de valilik olarak bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle inşallah bu bayramı da hep birlikte huzur içerisinde idrak edeceğiz." dedi.

Vali Ümit, güvenlik, asayiş ve trafik tedbirlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, trafik yönünden oto yollar, devlet kara yollarında Bolu Dağı Tüneli girişi, çıkışı ve çevresinde hız, emniyet kemeri, sigara, cep telefonu, hatalı sollama, uykusuzluk ve yorgun araç kullanımı gibi huzuru kaçırabilecek eylemler ve uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.