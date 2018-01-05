Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

Yeşilçam’ın büyük ustası, her filminde yoksulların, garibanların en temiz duygularını temsil eden Münir Özkul’un da rol aldığı Ertem Eğilmez'in 1975 tarihli Mavi Boncuk filmi, her biri birer usta olan isimleri bir araya toplamıştı.

Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Tarık Akan ve Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Emel Sayın...

Bu film Yeşilçam’ın bir simgesi olduğu kadar yaşam sevinçleri, hüzünleri, yoksullukları, dertleri ile de adeta bir Türkiye tablosuydu. İlk gösterildiği andan itibaren herkesin gönlüne taht kurdu, hep izlendi, hep hatırlandı.

İşte o filmden bir sahne bugün tüm Türkiye’yi yine hüzne boğdu. Her biri birer büyük usta olan isimler birer birer aramızdan ayrıldı. Şimdi de hepimizin 'Yaşar Ustası Münir Özkul...

O mutluluk tablosundan geriye sadece Metin Akpınar kaldı aramızda...