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Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 13:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bu fotoğraf Yeşilçam'ın büyülü günlerinin simgesi olduğu kadar yoksullukları, mutlulukları ve dertleriyle birlikte adeta bir Türkiye tablosuydu. Bugün bu fotoğrafı hatırlayanların bir kez daha içi acıyor...

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

Yeşilçam’ın büyük ustası, her filminde yoksulların, garibanların en temiz duygularını temsil eden Münir Özkul’un da rol aldığı Ertem Eğilmez'in 1975 tarihli Mavi Boncuk filmi, her biri birer usta olan isimleri bir araya toplamıştı.

Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Tarık Akan ve Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Emel Sayın...

Bu film Yeşilçam’ın bir simgesi olduğu kadar yaşam sevinçleri, hüzünleri, yoksullukları, dertleri ile de adeta bir Türkiye tablosuydu. İlk gösterildiği andan itibaren herkesin gönlüne taht kurdu, hep izlendi, hep hatırlandı.

İşte o filmden bir sahne bugün tüm Türkiye’yi yine hüzne boğdu. Her biri birer büyük usta olan isimler birer birer aramızdan ayrıldı. Şimdi de hepimizin 'Yaşar Ustası Münir Özkul...

O mutluluk tablosundan geriye sadece Metin Akpınar kaldı aramızda...

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Efsane tabloda misafir metin abim tek kaldı allah uzun ömür versin AMİN:((((
Güzel fotoğraftan bir tek Metin Akpınar kaldı, Allah sağlıklı uzun ömür versin. :(
yalan dunya bugun variz yarin yokuz omur sermayesini imanli tuketin son pismanlik fayda etmez..
Vay be yalan dünya tek kalan Metin Akpınar..
Resime göre Metin Akpınar tek kaldı ama filme göre bakarsak Emel Sayın ve Metin Akpınar geriye kalanlar
eeeee şimdi hesap zamanı kaçış yok allahım yardımcısı olsun
Metin Akpınar bizleri gömer hiç merak etmeyin..
EMEL SAYIN VE METİN AKPINAR KALDILAR
onlar ailemizdi mekanları cennet olsun
Vay be. Bir Meti Akpınar mı kaldı hayatta? Zaman ne çabuk geçiyor. Ölümlü dünyadan, ölümden çıkarmamız gereken çok ders var.
Hepimiz öleceğiz ...
vay anasına resme bak . herkes sırayla ölmüş , metin akpınar da sıra .
Allah rahmet etsin yanılmıyorsam resimdeki sıraya göre vefat ediyorlar
MYNET LUTFEN PAYLASIMIN ALTINDAKI O mutluluk tablosundan geriye sadece Metin Akpınar kaldı aramızda... YAZISINA EMEL SAYINIDA EKLERMISINIZ ÖMÜRLERİ UZUN OLSUN ALLAHA YAKIN HEM BU GUNYADA HEM AHIRETTE RAHAT ETSINLER.
eeeee ne yaparsın 1000 senede yaşasan son durak kara toprak. Kaçınılmaz son hepimizin herkezin başına gelecek istersen dünyayı yönet istersen sokakta dilenci ol, o mezara girecek ruhunu teslim edeceksin. Allah tan hepimize hayırlarla iyiliklerle dolu sağlıklı bir ömür ve acısız sıkıntısız bir ölüm dilerim.
Sevgi, tevazu dolu saygın ve seçkin sanatçı kişiliğiyle kaç kuşağın kalbine yerleşmişti. Çok arayacağız, Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde yatsın.
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