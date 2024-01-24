Türkiye’nin ilk nekropol müzesinde camdan yollarda tarihi yolculuk

Kurtarma kazıları sırasında 866 mezarın bulunduğu Türkiye’nin ilk nekropol müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan ve bir zamanlar “Festival Çarşısı ve Şehiriçi Toplu Ulaşım Merkezi” olarak kullanılan alanda 2008 yılında iş merkezi ve yer altı otoparkı hafriyat kazı çalışmaları sırasında bazı mezarlar ortaya çıktı. Bunun üzerine Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında 2008 ve 2011 yılları arasında alanda kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla Helenistik Dönem’den başlanarak, Genç Roma Dönemi’ne uzanan bir sürece uzanan çok sayıda mezar açığa çıkarıldı. Attaleia Nekropol alanında proje uygulamaları sırasında tespit edilen mezarlar ile birlikte yaklaşık bine yakın mezar tespit edildi. Mezarlardan ele geçen buluntular değerlendirildiğinde Attaleia Nekropolü’nün MÖ 3. yüzyılın başından MS 4. yüzyıla kadar yaklaşık 700 yıl boyunca kullanıldığı anlaşıldı. Alandan çıkarılan çok sayıda eser Antalya Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

2008 yılında inşaatına başlanan projenin temel kazısında Antik Dönem’e ait mezar kalıntıları çıktı. Müze Müdürlüğü tarafından 2008-2010 yılında yapılan kurtarma çalışmalarında 866 mezar, bin 18 envanterlik eser ve 2 bine yakın iskelet açığa çıktı. Nekropolis alanı 22 Şubat 2011’de 1. derece arkeolojik sit alanı tescil edildi. Nekropol Müzesi, 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesinden Antalya Müzesi’ne devredildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son durağı Antalya’da festival kapsamında Doğu Garajı’nda açılan Antalya Nekropol Müzesi, ziyaretçilerini tarihte unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Kazıları Antalya Arkeoloji Müzesi tarafından, inşaatı Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Antalya Nekropol Müzesi’nde, MÖ 3 ve 4. yüzyıla, MS 5. yüzyıla tarihlenen mezarlar yer alıyor. Mezarların yanı sıra Antalya Müzesi’nden getirilen 400’den fazla obje de Nekropol Müzesi’nde sergileniyor. Camdan yürüyüş yollarıyla kazı alanında gezip ardından müzede sergilenen eserleri görenler, tarihte yolculuk yapıyor.

Müzeyi gezmeye gelen vatandaşlardan Ahmet Eroğlu, “Müze yeni açıldı. Çok detaylı gezmedim ama insanların burayı gelip görmeleri lazım. Yaşadıkları coğrafyada kendilerinden başka uygarlıkların da olduğunu görmeleri lazım” dedi. Kemal Melik de, “Güzel olmuş, beğendim. İnsanlar gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Tarih bilgisi kazanırlar, sonuçta bizim tarihimiz. Ancak bazı gençlerimiz buraya yazılar yazıyor. Burası bir müze ve saygı gösterilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

