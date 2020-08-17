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Türkiye’nin ilk ve tek Meslek Okulu Emisyon Ölçüm İstasyonu faaliyetine başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alarak faaliyetlerine resmen başladı.Bandırma’da bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dan yetki Belgesini alarak resmen faaliyetlerine başladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alarak faaliyetlerine resmen başladı.
Bandırma’da bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dan yetki Belgesini alarak resmen faaliyetlerine başladı. Türkiye’de ilk ve tek olan istasyon TS 13168 belgesini de alarak 3,5 tona kadar tüm araçların bakım ve onarımlarını yapabilecek yeterliliğe sahip.
Bandırma İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde oluşturulan egzoz ve fren muayene istasyonunda 3,5 tona kadar olan tüm araçların bakım, onarım ve muayeneleri yapılabiliyor. Bandırma Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bulunan ve bir çok alanda mesleki eğitim veren okulda sanayi sitesindeki esnafların da katkılarıyla oluşturulan egzoz ve fren muayene istasyonu faaliyetlerine başlamasının yanısıra alanında Türkiye’de ilk kez TS13168 belgesini alarak yeterlilik ünvanına sahip oldu.
Okulun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi alarak resmen faaliyetlerine başlaması nedeniyle Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan da çalışmaları yerinde incelemek üzere okula geldi.
İlçe Kaymakamı Günhan Yazar yaptığı açıklamada, "Bugün hem vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak hem öğrencilerimize bir gelir sağlayacak hem de teknolojik açıdan okulumuza fayda sağlayacak olan bir egzoz ölçüm işlemine başlıyoruz. Okulumuzun Eski ve Yeni Müdürlerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşları kutluyorum" dedi.
"Öğrenciler mezuniyet belgesi ile birlikte 2 sertifika alacaklar"
Bandırma İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Cevat Şenyüz ise okul olarak Meslek Liseleri arasında tescil belgesini alan ilk okul ünvanına sahip olduklarını vurgulayarak, "Alanımızda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk kez TS13168 belgesini alarak 3,5 tona kadar tüm araçların bakım ve onarımlarını yapabilecek yeterliliğe sahip olduk. Aynı zamanda yine TS13131 belgesini de alarak benzinli, dizel ve LPG’li tüm araçların egzoz emisyon ölçümlerini yapabilecek kriterlere sahip olduğumuzu belgeledik. Şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan tüm bu işlerin yetki belgelerini alarak resmen faaliyetlerimize başladık. Öğrencilerimizi bundan böyle sertifikaları ile mezun ederek mezuniyet belgelerinin yanında Egzoz Emisyon Cihazı Kullanabilir Sertifikası ve İşyeri Açabilir Sertifikası vereceğiz. Öğrencilerimiz de okuldan mezun olarak iş hayatına daha hızlı atılacaklar" diye konuştu.

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