YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

22.02.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ocak ayında yaş sebze meyve ihracatı 285,9 milyon dolar oldu

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 285,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatına birliklerinin 138,9 milyon dolarla yüzde 49 oranında destek verdiğini belirtti.

Yılın ilk ayında ülke olarak 619 bin 425 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdiklerini aktaran Sin, "Türk yaş meyve sebze sektörümüzün ocak ayında en fazla ihraç ettiği ürünler listesinde yüzde 4 artış ve 74,4 milyon dolarla mandarin ilk sırada yer aldı. Yüzde 23 artış ve 43,6 milyon dolarla domates ikinci, yüzde 6 azalış ve 29,3 milyon dolarla limon üçüncü sırada geldi. Ocak ayında ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 98 artış ve 3,6 milyon dolarla soğanda elde ettik. Bu ürünü yüzde 47 artış ve 19,9 milyon dolarla portakal, yüzde 40 artış ve 5,5 milyon dolarla armut izledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayında yaş meyve sebze ihracatında Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 39, Avrupa Birliği'nin yüzde 32 ve Orta Doğu ülkelerinin yüzde 15 payının bulunduğunu belirten Sin, şunları kaydetti:

"Yüzde 19 azalış ve 65,3 milyon dolarla Rusya birinci, yüzde 42 artış ve 28,8 milyon dolarla Ukrayna ikinci, yüzde 1 artış ve 26,6 milyon dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı. En yüksek artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde İsrail yüzde 355 artış ve 7,8 milyon dolarla en dikkat çekici pazar oldu. İsrail'i yüzde 93 artış ve 3,3 milyon dolarla Hırvatistan, yüzde 57 artış ve 8,2 milyon dolarla Beyaz Rusya takip etti. Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya ve Gürcistan pazarlarında da önemli oranlarda ihracat artışlarına imza attık."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildiRize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Mersin Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:15
Öğle
13:00
İkindi
16:06
Akşam
18:35
Yatsı
19:50
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.