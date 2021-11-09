YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

09.11.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı yüzde 36 arttı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 118 milyon dolardan 160 milyon dolara yükseldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yazılı açıklamasında, Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin üreticinin 1 milyon 100 bin dönüm bağ alanlarında sultani üzüm üretimi yaptığı belirtti.

Salgın döneminde taze üzüme talep artışı olduğunu ve Türkiye’nin 2020 yılında 158 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı yaptığını bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"2021 yılının 10 aylık döneminde 2020 yılı toplam ihracat rakamını geride bıraktık. Türkiye'nin sofralık taze üzüm ihracatı 2021 yılının 10 aylık zaman aralığında yüzde 36'lık artışla 118 milyon dolardan 160 milyon dolara çıktı. Sultani üzüm, taze üzüm ihracatının yüzde 78'ini tek başına temsil etti. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılı tablonun ortaya çıkmasında büyük emekleri olan üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Ege İhracatçı Birliklerinden eğitim müfredatı için "organik dersi" önerisiEge İhracatçı Birliklerinden eğitim müfredatı için "organik dersi" önerisi

İzmir Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.