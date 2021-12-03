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Türkiye'nin yedi bölgesindeki engellilerin çizdiği resimlerden oluşan sergi açıldı

03.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yedi bölgesindeki engellilerin çizdiği resimlerden oluşan sergi açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Notaların Rengi Projesi" kapsamında yedi bölgedeki yedi ilden engellilerin çizdiği resimlerden oluşan sergi, beğeniye sunuldu.

Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu'nca geçen yıl başlatılan projede Kırklareli, Denizli, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adıyaman ve Ağrı'da özel gereksinimli 80 öğrenci resim yaptı.

Bu çalışmalardan oluşan sergi, Halk Eğitimi Merkezi'nde Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in katıldığı törenle açıldı.

Sergiyi gezen Vali Bilgin, resimler hakkında Okul Müdürü Şahin Değer'den bilgi aldı.

Değer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla geçen yıl "Notaların Rengi Projesi"ni başlattıklarını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencilere klasik müzik dinleterek resim yaptırdıklarını anlatan Değer, "Türkiye'nin yedi bölgesinde, yedi özel eğitim okulu öğrencilerimiz Beethoven'ın dokuzuncu senfonisini dinlerken duygularını ifade edebilmek adına farklı resimler yaptılar. Toplam 80 resmi bugün burada sergileme imkanı bulduk. Çocuklarımız kendi yaşamlarını, ruh hallerini ve dünyalarını yansıtan resimleri burada sergiye sunmuş oldular." diye konuştu.

Değer, serginin gün boyu açık kalacağını bildirdi.

Vali Bilgin, eşi ve öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde balonları gökyüzüne bıraktı.

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