YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Türklerin Mirası Projesi imza töreni Konya'da gerçekleşti

Türklerin Mirası Projesi imza töreni Konya'da gerçekleşti

11.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında 18 bölümlük bir belgesel film dizisi ile Türklerin mirasının anlatılacağı 17 ciltlik bir külliyat hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek "Türklerin Mirası Projesi"nin protokol imza töreni Konya'da yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı adına, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürlüğü Proje Yönetim Koordinatörü Ali Murat Önder, Konya Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü katıldı.

Danışma Kurulu üyeliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Kültür Turizm ve Bakan Yardımcısı Ndir Alpaslan, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yaptığı projenin tamamlanmasıyla 18 bölümlük bir belgesel film dizisi ile Türklerin mirasının anlatıldığı 17 ciltlik bir külliyat ortaya çıkarılacak.

Proje için düzenlenen imza töreninde konuşan Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, projenin Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı kültür ve envanterleme projesi olduğunu söyledi.

"Kendi hikayenizi kendi kelimelerinizle kendi argümanlarınızla kendi doğrularınızla ifade etmediğiniz takdirde başkalarının anlattığı hikayeleri gün gelir hakikat olarak kabul edersiniz." diyen Dıvarcı, tarihin dizilerden öğrenilmeyeceğini, tarihin bir bilim olduğunu ve belgesellerden, kitaplardan öğrenilebileceğini belirtti.

Proje kapsamında hazırlanacak belgesel dizisine ilişkin bilgi veren Dıvarcı, şöyle konuştu:

"Türklerin Mirası Belgeseli, ne şovenist bir zihniyetle ne de batılı zihniyetle hazırlanmıyor. Biz hakikati arıyoruz. 'Türklerin gerçek hikayesi nedir' Biz bunu anlatmak istiyoruz. Burada planlanan ilk dört bölümü bu yıl inşallah çekeceğiz. Her bölüm kadim medeniyetimizin insanlığa yaptığı büyük katkıyı anlatacak biçimde yapılıyor. 29 Ekim 2023'de projenin tamamı bitecek şekilde sayın Cumhurbaşkanına arz edildi."

Projeye finansal destek verecek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışmanın "Türkler" konulu yapılan en büyük kültür projesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü tarafından imzalandı.

Hazırlanacak "Türklerin Mirası Projesi" ile Türk kültürünün diğer dünya kültür değerlerine olan katkıları, aynı zamanda tarihi sorumluluk anlayışı içinde Türk kültürünün dünyada hüküm sürdüğü alanlara dikkati çekmek hedefliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:

Konya Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:39
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:07

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Mavi Eczanesi
Karatay
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.