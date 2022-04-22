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TürkTraktör'ün ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı

22.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "İlk üç aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz 11 bin 427 adet traktör üretiminin 4 bin adetten fazlasını tüm dünyaya ihraç ettik"

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, yılın ilk üç ayını 477 milyon TL net karla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,2 ve yüzde 14,3 oldu.

TürkTraktör, 2022 yılının ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, söz konusu döneminde toplam 11 bin 427 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. İlk 3 aylık sürede TürkTraktör, iç pazara 6 bin 753 adetlik traktör satışı gerçekleştirirken, 4 bin 394 adet traktör de ihraç etti.

Şubat ayı sonunda elde edilen TÜİK verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası pazardaki liderliğini sürdürdü. TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazardaki ikinci marka konumunu korudu.

İlk çeyrek finansal sonuçlarına göre, ihracatta yüzde 26 artış yakalayan TürkTraktör, üç aylık rakamlar baz alındığında bir rekora imza attı.

15 yıldır kesintisiz olarak traktör pazarındaki liderliğini sürdüren TürkTraktör, yılın ilk üç ayını 477 milyon TL net karla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kar marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 13,2 ve yüzde 14,3 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 3 milyar 988 milyon TL seviyesine yükseldi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, şunları kaydetti:

"İlk üç aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz 11 bin 427 adet traktör üretiminin 4 bin adetten fazlasını tüm dünyaya ihraç ettik. Bu rakam geçmiş yılların aynı dönemleri ile karşılaştırıldığı zaman ihracat alanında kırdığımız yeni bir rekor. Bu başarı vesilesiyle tüm TürkTraktör ailesine teşekkür ederim. Türkiye'nin tarım mekanizasyonundaki lider firması olarak üreterek tarımı dönüştürmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya bütün gücümüzle devam edeceğiz."

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