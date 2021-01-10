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Turunçlar reçel olup sofralara gelecek

10.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın simgesi turunç meyvelerini lezzetli reçellere dönüştürmeleri için Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınlarına gönderiyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonluğu ile yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu ’Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi’ kapsamında çalışmalar devam ediyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Antalya’nın simgesi olan turunç meyvelerini Başkan Böcek’in talimatlarıyla toplayarak Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne gönderiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın simgesi turunç meyvelerini lezzetli reçellere dönüştürmeleri için Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınlarına gönderiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonluğu ile yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu ’Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi’ kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Antalya’nın simgesi olan turunç meyvelerini Başkan Böcek’in talimatlarıyla toplayarak Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne gönderiyor. İlk hasat KORKOOP kadınlarının da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklarda başladı. İlk olarak Karaalioğlu Parkı’ndan toplanan turunçlar Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek lezzetli reçellere dönüşmek üzere Korkuteli’nde bulunan üretim tesisine doğru yola çıktı.
Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kocabaş, “Turunç toplama konusunda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile işbirliği yaptık. KORKOOP üyesi kadınlar ve belediye ekipleriyle meyvelerimizi topluyoruz. Turunçları merkezimizde işleyerek tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. ” dedi.

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