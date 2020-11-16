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TÜSİKON’dan Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım kararı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Türkiye Üretici Sanayici İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON), Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım kararı aldı.Türkiye’nin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşları arasında yer alan TÜSİKON, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım yapacak.

TÜSİKON’dan Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım kararı

Türkiye Üretici Sanayici İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON), Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım kararı aldı.
Türkiye’nin en büyük ekonomik sivil toplum kuruluşları arasında yer alan TÜSİKON, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım yapacak. Yatırım hakkında bilgi veren TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Batman’da yapılan Güneydoğu il başkanları toplantısı sonrasında bölge başkanı Fevzi Çelik’in katkılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihtiyacı olan çok önemli olarak gördükleri dört adet projeyi hızlıca hayata geçireceklerini söyledi.
Yatırımların yapılacağı alanlar hakkında konuşan Beşiktepe, “TÜSİKON Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Fevzi Çelik ve il temsilcilerinin de katılımları ile gerçekleşen toplantımızda, yatırımlarımızın Şırnak’ta 3, Mardin’de de 1 adet olmak üzere planlandı. Mardin’nin Sahur ilçesi Bilim Teknik Koleji, Şırnak Cizre ilçesi Oto Galericiler Sitesi, Gıda Toptancılar Sitesi ve Silopi Habur Tır Parkına yapacağımız yatırımımıza yarından İtibaren başlanacak. Ülkemize ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diyerek Türkiye’nin her bölgesinde yatırım yapacaklarını dile getirdi.

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