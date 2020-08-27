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Tutdere’den arsa aranmasına tepki

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası yapımının arsa arama aşamasında olmasına tepki gösterdi.Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Binasının 2016’da yatırım programına alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen arsa arama aşamasında olmasını eleştirdi.2016 Yılında yeni hizmet binasının yatırım programına alındığını söyleyen Tutdere, “Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yapım işinin 2 Mayıs 2016 tarihinde yatırım programına alındığı iktidar temsilcileri tarafından müjde olarak açıklanmıştı.

Tutdere’den arsa aranmasına tepki

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası yapımının arsa arama aşamasında olmasına tepki gösterdi.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Binasının 2016’da yatırım programına alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen arsa arama aşamasında olmasını eleştirdi.
2016 Yılında yeni hizmet binasının yatırım programına alındığını söyleyen Tutdere, “Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası yapım işinin 2 Mayıs 2016 tarihinde yatırım programına alındığı iktidar temsilcileri tarafından müjde olarak açıklanmıştı. Ancak iktidarın bu müjdesinin üzerinden geçen 4 yıla rağmen bir arpa boyu yol kat edilememiş görünüyor. Nitekim konuya ilişkin yazılı soru önergemize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen cevaba baktığımızda halen ‘Arsa arama’ aşamasında olduklarını görüyoruz. 2013 yılında deprem dayanıklılık testine giren ve yıkımına karar verilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının yıkılmasının ardından 2014 yılından bu yana kurum kiracı konumunda olduğu bir binada hizmet vermektedir" dedi.
Tarımsal yatırımlar rehberinde yer alan bilgilere göre 2019 yılı itibarıyla 626 bin 465 kişilik nüfusa sahip Adıyaman’da, toplam tarım alanının 2 milyon 306 bin 429 dekar, ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının ise 26 bin 342 kişi olduğunu hatırlatan Tutdere, "Bilinen bir gerçek olan ve Tarım ve Orman Bakanlığının raporuyla da tarım potansiyeli apaçık ortada olan Adıyaman’ın, Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası ile Samsat ilçemizin Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binalarının iz ödenek kapsamında bekletiliyor olması Adıyaman’a, emeğe ve üretime ihanettir” diye konuştu.

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