Tütüncü’den kadın kooperatiflerine destek sözü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik hayata geçirdiği ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’, girişimcilik yapmak isteyen birçok kadını cesaretlendirdi. Kepez Belediyesi’nin, sunduğu destek paketi ile cesaretlenen ve kooperatif kuran kadın girişimciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. S.S Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S Anka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Başkan Tütüncü’ye, desteklerinden dolayı teşekkürlerine ilettiler. Kadın girişimciler, ürettikleri ürünleri pazarlayabilmek için de yer tahsisi konusunda da Tütüncü’den destek istediler.

Belediyemiz her zaman yanınızda olacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tütüncü, “Sizin kooperatif kurmanız bizi çok memnun etti. Bir süredir sizinde bildiğiniz gibi Kadın Kooperatiflerine hız vermeye, kadın emeğine bu yolla değer katmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı bu yeni kooperatifin doğumu da bizi son derece mutlu etti. İnşallah biz de size katkı ve destek vereceğiz. Kooperatifimizi daha da geliştirmek suretiyle, iştikal alanını daha büyük ürünlerle doldurmak suretiyle inşallah geleceğe doğru bir yürüyüşü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Sizin mekan talebiniz konusunda arkadaşlarımızla görüştük, gereken mekan tahsisinizi en güzel şekilde yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Belediyemiz her zaman yanınızda olacak. “ dedi.